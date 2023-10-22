В Петербурге мужчину связали и увезли в багажнике машины

Житель Санкт-Петербурга смог сбежать от похитителей в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщает 47news.

В полицию поступило сообщение из садоводства «Возрождение», 71-летний пенсионер рассказал о мужчине, которого привезли в багажнике автомобиля и избили. Позже потерпевший 46-летний петербуржец объяснил полицейским, что в Петергофе на улице Куйбышева на него напал знакомый с двумя неизвестными. Мужчину избили, связали руки и ноги, положили в багажник машины и привезли в СНТ, где продолжили бить. В какой-то момент он смог вырваться и сбежать.

60-летнего подозреваемого задержали, на него оформили административный протокол о мелком хулиганстве. Ранее его уже задерживали из-за побоев, угроз и хулиганства. Полиция разбирается в произошедшем, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина и женщина избили и ограбили таксиста.