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В Петербурге мужчину связали и увезли в багажнике машины

47news: в Петербурге мужчине удалось сбежать после похищения в багажнике авто

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Житель Санкт-Петербурга смог сбежать от похитителей в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщает 47news.

В полицию поступило сообщение из садоводства «Возрождение», 71-летний пенсионер рассказал о мужчине, которого привезли в багажнике автомобиля и избили. Позже потерпевший 46-летний петербуржец объяснил полицейским, что в Петергофе на улице Куйбышева на него напал знакомый с двумя неизвестными. Мужчину избили, связали руки и ноги, положили в багажник машины и привезли в СНТ, где продолжили бить. В какой-то момент он смог вырваться и сбежать.

60-летнего подозреваемого задержали, на него оформили административный протокол о мелком хулиганстве. Ранее его уже задерживали из-за побоев, угроз и хулиганства. Полиция разбирается в произошедшем, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина и женщина избили и ограбили таксиста.

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