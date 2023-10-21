Полиция задержала мужчину, устроившего массовое ДТП в Уфе

В Уфе полицейские задержали водителя, который повредил 5 автомашин, пытаясь скрыться. Об этом сообщается в Telegram-канале главы ГИБДД Башкортостана Владимира Севастьянова.

«Сотрудниками ДПС Уфы был остановлен автомобиль Lada Granta. Увидев в свете фар приближающегося к его автомобилю инспектора ДПС, водитель резко начал движение и прибавил скорость. Во дворе дома водитель повредил 5 припаркованных автомашин», — говорится в сообщении.

Полицейские смогли задержать нарушителя, им оказался 23-летний местный житель. При проведении освидетельствования выяснилось, что он был пьян. Алкотестер показал 0,804 (миллиграмм на литр) алкоголя в парах выдыхаемого воздуха.



Водитель привлечен к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за отсутствие водительского удостоверения. Машина изъята и помещена на спецстоянку.

До этого стало известно, что в Красноярске возбуждено уголовное дело о превышении полномочий против двух лейтенантов ДПС, которые вынудили спящего в машине автовладельца сесть за руль, а затем задержали за вождение в нетрезвом состоянии.

Ранее в Ленинградской области двое мужчин избили третьего из-за Toyota Camry, припаркованной на газоне.