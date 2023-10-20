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Глава Дагестана раскритиковал чиновников, ездящих «с охраной на «крузаках»»

Глава Дагестана Сергей Меликов пристыдил чиновников за слишком дорогие машины

Глава Дагестана Сергей Меликов обрушился с критикой на чиновников, которые передвигаются на дорогих внедорожниках в сопровождении охраны. Видеозапись его выступления публикует РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

«От кого вас охраняют? Одна машина с охраной, впереди машина с охраной, подвезите меня к дому правительства... А что бы вам через площадь не пройти? Глядишь, земляка встретите, пообщаетесь с кем-нибудь. Но это же не престижно, надо же с охраной, да еще на «крузаках» (Toyota Land Cruiser. — «Газета.Ru»). А бабушка получает 17 тыс. за то, что детей кормит с утра до вечера каждый день», — сказал Меликов.

Также руководитель Дагестана отметил, что в Москве он ездит на такси без охраны, и однажды таксист родом из Дагестана, который его вез, удивился этому факту.

Ранее Минпромторг составил список автомобилей, рекомендованных к закупке для нужд госслужащих.

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