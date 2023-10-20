Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы самые популярные подержанные китайские автомобили в России

Кроссовер Geely Monjaro стал самым популярным китайским авто с пробегом в РФ

close
100%
Geely

Самым популярным китайским автомобилем на российском вторичном рынке по итогам третьего квартала 2023 года стал кроссовер Geely Monjaro. Об этом говорится в исследовании классифайда «Авито Авто» (есть у «Газеты.Ru»).

Подержанные кроссоверы Geely Monjaro с июля по сентябрь продавались в среднем за 3,8 млн рублей. На втором месте находится Chery Tiggo (T11) со средней ценой 377 тыс. рублей. Третьим стал Lifan Solano, средняя цена которого составляет 289 тыс. рублей, на четвертом – Geely Coolra со средней ценой 2 млн рублей. Пятое место в рейтинге занимает Lifan Х60 (400 тыс. рублей).

Также в топ-10 наиболее популярных моделей авто с пробегом вошли Geely Emgrand EC7, Changan UNI-K, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Amulet (A15) и Zeekr 001.

По данным «Авито Авто», в июле — сентябре текущего года продажи китайских авто с пробегом на российском рынке выросли на 115% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена достигла 1,8 млн рублей.

Ранее стало известно, какие китайские автомобили реже всего попадают в ДТП.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий