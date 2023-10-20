Названы самые популярные подержанные китайские автомобили в России

Самым популярным китайским автомобилем на российском вторичном рынке по итогам третьего квартала 2023 года стал кроссовер Geely Monjaro. Об этом говорится в исследовании классифайда «Авито Авто» (есть у «Газеты.Ru»).

Подержанные кроссоверы Geely Monjaro с июля по сентябрь продавались в среднем за 3,8 млн рублей. На втором месте находится Chery Tiggo (T11) со средней ценой 377 тыс. рублей. Третьим стал Lifan Solano, средняя цена которого составляет 289 тыс. рублей, на четвертом – Geely Coolra со средней ценой 2 млн рублей. Пятое место в рейтинге занимает Lifan Х60 (400 тыс. рублей).

Также в топ-10 наиболее популярных моделей авто с пробегом вошли Geely Emgrand EC7, Changan UNI-K, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Amulet (A15) и Zeekr 001.

По данным «Авито Авто», в июле — сентябре текущего года продажи китайских авто с пробегом на российском рынке выросли на 115% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена достигла 1,8 млн рублей.

Ранее стало известно, какие китайские автомобили реже всего попадают в ДТП.