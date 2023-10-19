В Калининграде наладят выпуск китайских автомобилей Jetour

Автомобили китайской компании Jetour могут начать производить по контракту на заводе «Автотор» в Калининграде. Об этом сообщает Авто. Mail.Ru.

По данным портала, сейчас идет переговорный процесс, окончательное решение еще не принято. Если соглашение будет достигнуто, то уже в 2024 году на «Автоторе» начнется крупноузловая сборка кроссоверов X90 Plus, X70 Plus и Dashing.

До этого стало известно, что Jetour поднял цены на две свои модели в России. В середине октября кроссоверы Dashing и X90 Plus подорожали на 50 тыс. рублей, или 1,3-2%.

Кроссовер Dashing продается в четырех комплектациях: Comfort Plus, Comfort, Elite и Luxury. В первых трех автомобиль доступен с 1,5-литровым бензиновым мотором 147 л.с., а в топ-версии Luxury — с двигателем 1,6 л, у которого отдача составляет 190 л.с. Моторная гамма у X90 Plus осталась прежней. Автомобиль оснащается 190-сильным турбомотором объемом 1,6 л и двухлитровым силовым агрегатом мощностью 244 л.с.

Ранее сообщалось, что Jetour представит пять новых внедорожников в ближайшие два года.