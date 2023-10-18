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Новый кроссовер Neta X дебютировал в Китае

Компания Hozon Auto представила новый кроссовер Neta X в Китае

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Neta

Китайский производитель электромобилей Hozon Auto провел презентацию новой модели Neta X и объявил цены на домашнем рынке. Об этом сообщает Autohome.

Neta X будет стоить 127-147 тыс. юаней в зависимости от комплектации (1,7-2 млн рублей по курсу на момент публикации). Длина новинки составляет 4619 мм при колесной базе 2770 мм. Автомобиль оснащен силовой установкой мощностью 163 л.с., максимальная скорость составляет 150 км/ч. Дальность хода на одном заряде батареи варьируются от 401 до 501 км.

На центральной панели электрокара отсутствуют физические кнопки, машину оснастили 9-дюймовым экраном приборной панели и 16-дюймовым дисплеем мультимедиа-системы. В нижней части центральной консоли располагается беспроводная зарядка для смартфонов. Отмечается, что в интерьере Neta X 80% поверхности имеет кожаную отделку.

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Neta

Сейчас в модельный ряд компании входят три кроссовера (Aya, U и V), а также седаны S и GT. Конкурентами Neta X на китайском рынке называют кроссоверы BYD Yuan Plus и Geely Geometry C. До 2025 году Hozon Auto планирует представить три новых модели.

Ранее стало известно, когда в России появится первый электрокроссовер Omoda.

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