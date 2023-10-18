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Автоэксперт назвал признаки провокации на взятку со стороны гаишника

Автоэксперт Шапарин назвал три психологических приема гаишников для вымогания взятки

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Мария Девахина/РИА Новости

Сотрудники ГИБДД, которые хотят спровоцировать нарушителя на дачу взятки, приглашают того сесть в свой автомобиль и используют различные психологические приемы. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«У каждого сотрудника Госавтоинспекции своя методика. Но общая черта — это психологическое нагнетание ситуации. Водителю говорят, что его ждут тяжелые последствия, достают документы для составления протокола и начинают якобы их заполнять. Рассказывают о том, что как только дело будет передано в подразделение, ничего решить не получится. Чаще всего речь идет о так называемых «лишенческих» статьях — за алкоголь, наркотики, выезд на встречную полосу», — объяснил Шапарин.

По словам собеседника, в условиях психологического давления автоинспекторы хотят добиться того, чтобы водитель действовал быстро, не сверялся с законодательством, не искал телефоны юристов. При этом сотрудники ГИБДД могут спровоцировать нарушителя на взятку, чтобы привлечь его по уголовной статье, предупредил автоэксперт.

Камеры, установленные в патрульных машинах ДПС, не помогут водителю защититься от недобросовестных автоинспекторов, указал Шапарин. Камеры могут стать инструментов по борьбе с коррупцией только в том случае, если запись с них будет дублироваться на сторонние серверы, и просматривать их смогут сотрудники различных подразделений, считает он.

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