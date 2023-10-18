В России начнут выпуск нового отечественного электромобиля

Калининградский завод «Автотор» запустит серийное производство собственного каркасно-панельного электромобиля «Амбер» в IV квартале 2024 года. Об этом представители автокомпании рассказали на Международном автомобильном форуме МАНФ-2023, передает Telegram-канал «Автопоток».

Мощности завода «Автотор» по производству электрокаров составят 50 тыс. машин в год. На предприятии планируется локализовать электродвигатель, редуктор, шасси автомобиля и рулевое управление, а также тяговую батарею, силовую электронику, кузов и кузовные системы. Бюджет разработки конструкции компактного электромобиля составил 481,5 млн рублей, а на создание испытательной лаборатории электросиловых установок потребовалось 427 млн рублей.

Электрокар «Амбер» разрабатывается для молодых людей и каршеринговых компаний, он подойдет для эксплуатации в сервисах доставки, сетевых компаниях, социальных и муниципальных службах, рассказывали на «Автоторе». В компании подчеркивали, что платформа, лежащая в основе автомобиля, является собственной разработкой.

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