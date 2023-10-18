Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России начнут выпуск нового отечественного электромобиля

«Автотор» запустит производство электромобилей «Амбер» в 2024 году

close
100%
Depositphotos

Калининградский завод «Автотор» запустит серийное производство собственного каркасно-панельного электромобиля «Амбер» в IV квартале 2024 года. Об этом представители автокомпании рассказали на Международном автомобильном форуме МАНФ-2023, передает Telegram-канал «Автопоток».

Мощности завода «Автотор» по производству электрокаров составят 50 тыс. машин в год. На предприятии планируется локализовать электродвигатель, редуктор, шасси автомобиля и рулевое управление, а также тяговую батарею, силовую электронику, кузов и кузовные системы. Бюджет разработки конструкции компактного электромобиля составил 481,5 млн рублей, а на создание испытательной лаборатории электросиловых установок потребовалось 427 млн рублей.

Электрокар «Амбер» разрабатывается для молодых людей и каршеринговых компаний, он подойдет для эксплуатации в сервисах доставки, сетевых компаниях, социальных и муниципальных службах, рассказывали на «Автоторе». В компании подчеркивали, что платформа, лежащая в основе автомобиля, является собственной разработкой.

Ранее стало известно, сколько некомплектных Lada Vesta складируется на «АвтоВАЗе».

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий