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Беспилотные грузовики начнут перевозить грузы между Россией и Китаем

Между Россией и Китаем наладят движение беспилотных грузовиков

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Амурской области планируется пустить беспилотные грузовики по мосту Благовещенск — Хэйхэ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Амурской области.

Отмечается, что предложение обсуждалось в Пекине в ходе международного форума «Один пояс — один путь». Использование грузовиков, которыми управляет искусственный интеллект, в международных перевозках позволит значительно упростить административные процедуры. Стороны намерены развивать это направление, так как организация такого формата требует специальной инфраструктуры.

До этого президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов (АТЭС) Тарас Коваль заявил, что несмотря на постепенное внедрение в сферу перевозок беспилотных грузовиков, профессия водителя-экспедитора будет востребованной еще минимум 15 лет.

В июне по трассе М-11 «Нева» из Санкт-Петербурга в Москву начали движение беспилотные грузовые автомобили «КамАЗ». Отмечалось, что несмотря на автономное управление, в кабинах автомобилей будут находиться водители.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции (СВО) могут задействовать беспилотные грузовики для доставки снарядов и гуманитарных грузов.

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