Водителям рассказали о новой схеме мошенничества

Под видом уведомлений о задолженности за проезд по платной трассе водителям могут приходить СМС-сообщения от мошенников. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на юриста Ивана Соловьева.

«Из общего количества тех, кому рассылаются сообщения, какое-то количество людей действительно ехало по платной трассе. Они попытаются оплатить проезд, потому что на ЦКАД и на ряде других платных трасс безбарьерная система: ты проехал и в течение пяти дней должен внести плату за это самостоятельно», — пояснил Соловьев.

По его словам, такие рассылки делаются вслепую. Сообщения получают не только те водители, которые воспользовались автодорогой с безбарьерной системой оплаты проезда, но и автомобилисты, которые по таким трассам не ездили. Массово рассылая фальшивые уведомления, злоумышленники надеются на стечение обстоятельств.

До этого автоюрист Григорий Колпаков рассказал, как наказать виновника аварии, машина которого не пострадала. Так, В случае, если водитель спровоцировал ДТП, но его машина не получила повреждений, он все равно привлекается к ответственности как виновник аварии. Для этого крайне важно иметь видеозапись ДТП и привлечь свидетелей. Когда приезжает экипаж ДПС, необходимо правильно составить схему места происшествия, зафиксировать, где именно находились автомобили, и убедиться, что виновник при этом нарушал ПДД.

Ранее сообщалось, что уклонистов, нарушивших новый порядок ограничения водительских прав, ждет штраф или арест.