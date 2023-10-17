Десять лет заключения может грозить сотруднице управляющей компании, переехавшей женщину

Сотруднице управляющей компании, которая в ходе конфликта с жильцами переехала на Audi женщину, может грозить до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ, сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Московской области».

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, соответствующей статьей Уголовного кодекса РФ предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Обвинение 25-летней женщине по имени Милена, которая сидела за рулем Audi, пока не предъявлено. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, уточняет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

До этого стало известно, что областная прокуратура взяла расследование дела на контроль.

Ранее стало известно, что у пострадавшей при наезде в Щелково врачи диагностировали перелом ноги.