Сервис краткосрочной аренды авто навсегда заблокирует сотрудницу УК за наезд на женщину

Автомобиль Audi A3, на котором сотрудница управляющей компании дважды переехала женщину в Щелково, оказался арендованным. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Разбираться с инцидентом, с учетом произошедшего, могут только компетентные органы и насколько нам известно – они уже на месте происшествия. Мы со своей стороны пожизненно заблокируем пользователя», — рассказали каналу в сервисе аренды авто «Делимобиль».

По данным Baza, за рулем автомобиля Audi A3 находилась представитель УК «Паритет». Незадолго до инцидента около здания фирмы собрались люди, недовольные качеством обслуживания их домов. Разговаривать сотрудница коммунальной организации не захотела, села в Audi A3 и, сдавая назад, наехала на одну из местных жительниц. После этого она еще раз ее переехала и остановилась. На место прибыли сотрудники полиции и медики.

Очевидец Алексей рассказал, что сотрудница управляющей компании «Паритет», после инцидента кричала, что пострадавшую под колеса машины подбросили.

Позже стало известно что Щелковская городская прокуратура взяла на контроль дело о наезде на девушку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее трое жителей Краснодара избили на дороге инспекторов ГИБДД.