Очевидец: дважды переехавшая жительницу Щелково женщина сказала, что пострадавшую «ей подбросили»

Сотрудница управляющей компании «Паритет», которая дважды переехала на автомобиле жительницу подмосковного Щелково, после инцидента кричала, что пострадавшую под колеса машины подбросили. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец случившегося Алексей. Он отметил, что после инцидента местные жители вызвали «скорую» и вынесли из дома пледы, которыми накрыли пострадавшую.

«Пострадавшая в больнице, дополнительной информации пока нет. Все началось с недовольства жителей работой управляющей компании, когда приехали снимать ролик, сотрудники управляющей компании начали разбегаться как крысы с тонущего корабля и пытались вынести документы. Сотрудница УК села в машину и в попытках убежать переехала девушку, после инцидента она даже не подходила к ней. Она сказала, что ей эту девушку под колеса подбросили. Из УК никого там не было — они разбежались, позакрывались по кабинетам, кинулись документы выносить из здания, в итоге оставили здание полностью открытым, забрали все, что нужно было, и сбежали. Очевидцы вызвали «скорую» , полицию, вынесли из дома пледы свои, укрыли ее на дороге, пока она там лежала», — сказал он.

Как сообщил Telegram-канал Mash, перед зданием УК «Паритет» 17 октября собралась толпа — люди жаловались на отсутствие отопления и ужасное состояние подвалов. Разговаривать с ними сотрудница коммунальной организации не захотела, села в Audi A3 и, сдавая назад, наехала на одну из местных жительниц. После этого она еще раз ее переехала и остановилась.

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