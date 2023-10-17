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Прокуратура взяла на контроль дело о наезде на девушку в Подмосковье

Прокуратура МО: организована проверка по факту наезда на женщину в Щелково

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП в городе Щелково. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Прокуратуры Московской области.

«Установлено, что 17 октября 2023 года примерно в 15 часов 30 минут женщина 1998 года рождения, управляя легковым автомобилем и выезжая с дворовой территории со стороны ул. Космодемьянской совершила наезд на девушку, стоящую около машины. Пострадавшая с травмами различной степени тяжести госпитализирована в медицинское учреждение».

Местная прокуратура по результатам проверки должна принять процессуальное решение.

По данным Baza, за рулем автомобиля Audi A3 находилась представитель управляющей компании «Паритет». Незадолго до инцидента около здания коммунальной фирмы собрались люди, недовольные качеством обслуживания. Разговаривать сотрудница коммунальной организации не захотела, села в Audi A3 и, сдавая назад, наехала на одну из местных жительниц. После этого она еще раз ее переехала и остановилась. На место прибыли сотрудники полиции и медики.

Ранее сообщалось, что в Татарстане пассажирка автобуса пострадала после ДТП с железнодорожным краном.

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