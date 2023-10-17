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Мужчина отремонтировал и угнал Volkswagen, оставленный владельцем на дороге

В Калининградской области задержали угонщика, который починил неисправную машину

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Pexels

В Калининградской области у местного жителя угнали автомобиль Volkswagen, оставленный на дороге из-за неисправности. Угонщик смог починить сломавшуюся машину, сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Угон произошел в поселке Львовское. Автовладелец сообщил полицейским, что не смог отремонтировать или отбуксировать сломавшийся автомобиль, а поэтому оставил его на дороге и наутро не обнаружил. Позднее машину нашли на проселочной дороге недалеко от поселка.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее несудимого 33-летнего местного жителя. Он пояснил, что смог починить транспортное средство и некоторое время катался по поселку и окрестностям», — отмечается в сообщении полиции.

После того, как Volkswagen сломался окончательно, злоумышленник бросил его. В его отношении возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Татарстане мотовоз с краном врезался в автобус на переезде.

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