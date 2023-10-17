Названо лучшее время для покупки автомобиля

В декабре и январе, когда трафик в дилерских центрах уменьшается, продавец может незначительно снизить цену на автомобиль, чтобы привлечь потенциальных покупателей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова.

«На рынке автомобилей с пробегом покупка авто в январе особенно актуальна, так как фактически автомобиль стал на год старше, поэтому с продавцами можно договариваться о скидках. Весна и лето — не лучшее время для приобретения авто: в сезон отпусков спрос на личный транспорт всегда повышенный, соответственно и цена может вырасти», — отмечает Тузов.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться, и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

С 1 по 15 октября текущего года в России увеличились цены на автомобили восьми марок, официально представленных на рынке.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано 12,5 млн кроссоверов и внедорожников.