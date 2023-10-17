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СМИ: Toyota остановила работу 10 линий на шести из 14 заводов в Японии

«Киодо»: в Японии Toyota остановила работу 10 линий на шести из 14 заводов

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mitsan.ru

По информации агентства Киодо, автоконцерн Toyota временно приостановил работу на десяти линиях шести из четырнадцати заводов в Японии. Причиной остановки стал перебой в поставке деталей, в частности, пружин, после аварии со взрывом на одном из заводов в Фудзиоке в понедельник.

Решение о возможности возобновления работы заводов будет принято вечером во вторник.

Автоконцерн Toyota владеет 28 производственными линиями на 14 заводах в Японии.

Ранее японская Toyota Corolla уступила звание мирового бестселлера. В августе 2023 года кроссовер Tesla Model Y стал мировым бестселлером с результатом 758,6 тыс. проданных электромобилей (показатель вырос на +76,7% по сравнению с августом прошлого года). Toyota Corolla заняла второе место, ее продажи снизились на 3,4%, до 711,8 тыс. ед. Третьим стал Ford F-Series (595,7 тыс. ед.; +18,6%).

Самыми популярными у россиян автомобильными марками в 2023 году были российская Lada, корейская Kia и японская Toyota.

Ранее в «АвтоВАЗе» допустили возможность использования труда заключенных.

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