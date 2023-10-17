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Полиция Штутгарта оказалась не в состоянии взыскивать штрафы с украинских водителей

В Штутгарте не смогли взыскать около двух тысяч штрафов с украинских водителей

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Максим Богодвид/РИА Новости

Полицией немецкого Штутгарта за последние полтора года было зафиксировано более двух тысяч нарушений правил дорожного движения со стороны водителей на автомобилях с украинскими номерами, но почти во всех случаях она не смогла взыскать штрафы, сообщает издание Bild.

Как отмечается в статье, автомашины из стран, не входящих в Европейский союз, могут находится на территории Германии лишь год. При этом для автомобилей с Украины было сделано исключение — они могут находится в ФРГ до апреля 2024 года. Издание подчеркивает, что имеется мало возможностей для того, чтобы отыскать украинских автовладельцев. Поэтому в 1995 случаях полиция не смогла взыскать с них штрафы.

Комментируя возникшую ситуацию, представитель партии «Альтернатива для Германии» Рубен Рупп потребовал обязать всех граждан Украины, проживающих в Германии, зарегистрировать свой автомобиль. Это позволит создать одинаковые условия с немцами и жителями стран Евросоюза.

Ранее сообщалось, что министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о важности продолжения финансовой поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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