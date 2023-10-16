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Пикап Foton Tunland G7 вышел на рынок России

В России начались продажи пикапов Foton Tunland G7 за 3,9 млн рублей

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Foton

В России начались продажи китайских пикапов Foton Tunland G7. Автомобили доступны в максимальной комплектации за 3,9 млн рублей, позже в линейке появятся более доступные версии, сообщает портал «Китайские автомобили».

Длина Foton Tunland G7 составляет 5340 мм при колесной базе 3110 мм, полезная нагрузка — 905 кг. Пикап оснащен двухлитровым турбодизелем мощностью 163 л.с. (388 Нм) в паре с 8-ступенчатым гидротрансформатором ZF, за полный привод отвечает раздаточная коробка Borg Warner.

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Foton

Новинка получила противотуманные фары, 18-дюймовые диски, светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари, приборную панель с 7-дюймовым ЖК-дисплеем, 10-дюймовый экран мультимедиа, декоративные накладки на двери, передние кресла с подогревом, климат-контроль, электропривод зеркал и обогрев заднего стекла. В России конкурентами Tunland G7 станут GWM King Kong Poer, Dongfeng DF6 и Sollers ST6 (JAC T6).

Ранее стало известно, когда в России начнутся продажи Exeed Exlantix ET.

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