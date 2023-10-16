Владельцы бывшего завода Mercedes прокомментировали планы по сборке Chery

Дилерский холдинг «Автодом», который в апреле приобрел активы Mercedes-Benz в России, не опроверг информацию о планах по производству на заводе в Подмосковье автомобилей китайского концерна Chery. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

«О сборке указанных моделей Tiggo 9 речь однозначно не идет и не шла. Чтобы производить автомобили Chery, необходимо обладать большей мощностью по сборке, так как только в этом случае от этого будет экономический эффект», — сообщили в «Автодоме».

Портал Авто.Mail.ru рассказывал, что компания Chery стала основным претендентом на партнерский проект по сборке машин на бывшем заводе Mercedes-Benz в подмосковном Есипово. По его информации, первыми собранными в России машинами марки Chery могут стать кроссоверы Tiggo 9. «Автодом» до конца 2023 года планируется собрать несколько автомобилей, также предприятие может освоить выпуск моделей Exeed.

Завод Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» открылся весной 2019 года, производственные мощности рассчитаны на выпуск 25-30 тыс. автомобилей в год в режиме полного цикла. «Автодом» стал владельцем автозавода в апреле 2023 года. В начале сентября текущего года гендиректор компании «Автодом» Андрей Ольховский рассказывал, что бывший российский завод Mercedes-Benz начнет выпуск автомобилей в декабре.

Ранее в Китае показали фотографии нового кроссовера Exeed Sterra ET для России.