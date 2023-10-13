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ГИБДД сообщила о «сплошных проверках» водителей на дорогах

ГИБДД проведет рейды в российских регионах 13–15 октября

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Максим Блинов

Региональные подразделения Госавтоинспекции предупредили водителей о массовых проверках на дорогах в пятницу и выходные дни.

Рейд «Трезвость» пообещали водителям в предстоящие выходные в ГИБДД Омской области. Мероприятие пройдет в формате сплошных проверок, когда сотрудники ГИБДД перекрывают часть полос движения на определенном участке дороги и проверяют всех проезжающих водителей. С целью снижения количества ДТП с участием водителей в состоянии опьянения массовые проверки на дорогах ожидаются в Ивановской области, широкомасштабные рейдовые мероприятия состоятся также в Рязанской области.

Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдет в Мурманской области и республике Коми, а также в Костромской области, на Ставрополье и в Смоленске. В Волгограде рейды сотрудников ГИБДД начались днем в пятницу.

Столичная ГИБДД также предупредила водителей о недопустимости управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

За такое правонарушение, совершенное впервые, предусмотрена ответственность в виде лишения водительских прав на срок 1,5-2 года и штраф в 30 тыс. рублей.

Ранее в Башкирии сотрудник ДПС задержал мужчину, который шел по улице с гранатой.

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