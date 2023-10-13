Мужчина выбил стекло двери, чтобы выйти из автобуса

В Петербурге мужчина разбил стекло в автобусе. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Отмечается, что мужчина разбил стекло из-за отказа водителя открыть двери и высадить его вне остановки. После этого пассажир вылез на проезжую часть. Все происходило, когда автобус стоял на Кольцевой автодороге в заторе. Водитель вызвал наряд полиции и написал заявление. Дебошира ищут.

До этого сотрудник ГИБДД задержал мужчину с гранатой в Башкирии. Подозрительный мужчина шел вдоль здания военкомата. Его заметил сотрудник ГИБДД. Полицейский догнал подозреваемого, направил на него табельное оружие и потребовал показать, что в руках. Это была учебно-имитационная граната РГД-5. Кроме того, у мужчины нашли 15 шумовых патронов и сигнальный пистолет. Мужчина уже был судим за сопротивление полиции и лежал в психиатрической больнице.

Также в Петербурге суд приговорил к шести месяцам колонии-поселения мужчину, который украл из салона Mercedes-Benz C-Class пневматический пистолет и обстрелял из него ту же машину.

Ранее в Ярославле на припаркованные машины обрушились кирпичи с 14-го этажа дома.