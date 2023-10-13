Российская таможня обвинила Литву в саботаже работы пункта пропуска под Калининградом

Литва искусственно создает очереди на выезд из Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслана Давыдова. По его словам, это делается для создания недовольства ситуацией граждан.

«То, как поступают сегодня литовские коллеги, создавая очереди на пункте пропуска, - это нарушение и гуманитарных норм. Огромное количество товаров просто не пускают к нам из Евросоюза. А то, что идет автотранспортом, это, по сути, товары первой необходимости. Мы наблюдаем со стороны соседей молчаливый саботаж, желание навредить нам», — пояснил Руслан Давыдов.

По его словам, сотрудники литовской таможни затягивают время пропуска грузовиков, ссылаются на нехватку людей, досматривают то, что не требуется, а сама процедура проводится медленно.

С 6 октября очередь на единственном работающем в Калининградской области международном автомобильном пункте пропуска «Чернышевское» на границе с Литвой ежедневно превышает 100 фур. В последние несколько дней очереди фиксируются в 130-140 грузовых машин.

До этого Европейский союз опубликовал документ, который рекомендует членам ЕС запретить россиянам ввозить личные авто, смартфоны и косметику, так как расценивает соответствующие действия как импорт. Под ограничения подпадают также прицепы и полуприцепы для перевозки грузов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что запрет со стороны Евросоюза на въезд автомобилей с российскими номерами не затронет машины, проезжающие через территорию Литвы по упрощенному транзитному документу (УТД).

Ранее сообщалось, что электронная очередь для грузовиков заработала в трех КПП через госграницу РФ.