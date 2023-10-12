Стало известно, зачем поливомоечные машины работают в дождь

Поливомоечные машины работают во время дождя для поддержания дорожного полотна в чистоте и обеспечения безопасности. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы, передает РИА Новости.

Как объяснили столичные власти, на дорогах остаются следы шин, пятна масла и бензина, также асфальт становится грязным из-за пыли с придорожных газонов, опавшей листвы и другого природного мусора. Благодаря тому, что дождь размягчает грязь и прибывает пыль, поливомоечным машинам проще очищать дорожное полотно, подавая воду под давлением.

Если коммунальщики не смоют грязь во время дождя, позже она высохнет и застынет пыльной коркой, которая при проезде машин будет подниматься в воздух и затруднять обзор водителям. Кроме того, из-за грязного и скользкого асфальта могут возникать аварийные ситуации, отметили в комплексе городского хозяйства.

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