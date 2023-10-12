МВД отказалось прощать водителей, не предупрежденных о мобильной камере

В МВД не поддержали инициативу по отмене вынесенных с мая 2023 года штрафов в зонах контроля мобильных камер, которые не обозначены дорожными знаками. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Запрет по вынесению штрафов, если водитель не был предупрежден о мобильном комплексе фиксации нарушений, прописан в законодательстве и начнет действовать с 2024 года. Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков («Новые люди») в августе этого года направил в адрес премьер-министра Михаила Мишустина обращение, в котором предложил объявить амнистию водителям уже сейчас. По словам депутата, похожий опыт был у столичных властей, когда отменялись вынесенные в 2020-2022 годах штрафы за нарушение специального режима во время пандемии COVID-19.

Первый замглавы МВД Александр Горовой не поддержал идею Даванкова, аргументировав это тем, что доказать наличие или отсутствие знака на момент вынесения каждого из постановлений невозможно. В таком случае пришлось бы отменить зафиксированные камерами штрафы у всех водителей с 29 мая.

Согласно данным ГИБДД, по состоянию на конец 2022 года в России числилось 23,8 тыс. стационарных и 3,2 тыс. мобильных дорожных камер. 72,7% комплексов направлены на фиксацию нарушений скоростного режима.

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