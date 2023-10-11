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Художник нарисовал галеру с гребцами под эстакадой, где в дождь тонут машины

В Ростове-на-Дону художник изобразил гребцов у дороги, где скапливается вода

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Телеграм-канал Don Mash

В Ростове-на-Дону художник изобразил гребцов на стене под Ворошиловским мостом, где из-за плохой ливневой канализации скапливается вода. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Художник Вадим Слуф создал свою работу в рамках фестиваля «Ничего страшного». Эскиз галеры с 11 гребцами был согласован, поскольку недалеко от места нанесения рисунка расположен гребной канал.

При этом из-за неудовлетворительной работы ливневой канализации во время дождей под мостом скапливается вода, в которой регулярно глохнут и застревают автомобили.

«Так сложилось, что уличное искусство всегда работает с контекстом и даже художник не всегда может предполагать, что оно может обыгрывать весь ландшафт и какие-то определенные условности», — отметила в беседе с Don Mash одна из кураторов фестиваля Надя Ковалева.

Ранее на Камчатке несколько десятков автомобилей вылетели с дороги и оказались в кювете из-за гололедицы, возникшей на проезжей части.

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