Конфликт из-за криво припаркованного автомобиля закончился стрельбой

Житель Казани выстрелил из газового пистолета в лицо соседу из-за криво припаркованного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, 21-летний Даниил припарковал свой автомобиль между грузовиком и универсалом Lada Largus. После того как он вышел из своей машины, обратил внимание на криво припаркованный Largus и написал на кузове неприличные слова.

В этот момент мимо проходил хозяин универсала, 42-летний Рустем. Он шёл с ребенком за водой. После короткого разговора Даниил выстрелил в лицо соседу из газового пистолета. Теперь у Рустема химический ожог лица.

До этого водители избили автохама на заправке в Коктебеле. Сотрудники АЗС вызвали на место происшествия полицию. Драчунов забрали в отдел, но заявления никто из них писать не стал. О том, получил ли кто-нибудь из участников конфликта травмы во время драки, неизвестно.

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