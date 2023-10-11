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На рынок России вышел пикап Geely Farizon

Пикапы Geely Farizon начали продавать в России по цене от 2,7 млн рублей

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Geely

Автомобильные дилеры привезли на российский рынок китайские пикапы Geely Farizon, выяснила «Газета.Ru». Лоты таких машин опубликованы на электронных «досках» объявлений. Автомобиль можно купить в Тольятти и Татарстане за 2,7 млн рублей.

Пикап Geely Farizon построен на базе кроссовера Geely Atlas Pro. У машины нет рамы, полного привода и неразрезного заднего моста. В салоне могут разместиться пять человек, включая водителя. Длина автомобиля составляет 4905 мм, колесная база — 2670 мм. Среди конкурентов — пикапы от Great Wall, а также JAC T6 и Mitsubishi L200.

Грузовая площадка имеет длину 1125 мм и ширину 1230 мм. Пол покрыт деревянным настилом. Есть сдвижная штора, которая закрывает содержимое грузового отсека. Грузоподъемность пикапа составляет 540 кг.

Автомобиль оснащен 1,8-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 184 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод — только передний.

В комплектацию входят панорамная крыша, адaптивный кpуиз-кoнтрoль, светодиодные фары, кожаные сиденья, медиасистема с шестью колонками, климат-контроль, парктроник, камеры кругового обзора, датчики дождя и света.

Ранее стало известно, что в России будут выпускать китайские автомобили Jetour.

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