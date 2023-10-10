Названы автомобили, которые чаще всего в России попадают в ДТП

В России самыми «аварийными» автомобилями в этом году стали модели Lada, Kia и Hyundai – их владельцы становились виновниками страховых ДТП чаще всего, говорится в исследовании «Страхового дома ВСК», предоставленном «Газете.Ru».

«Лидерами в антирейтинге самых аварийных моделей стали Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris, Lada Priora, Lada Kalina, Lada Vesta, а также Toyota Corolla», — сообщается в исследовании «ВСК».

Среди самых премиальных марок в РФ чаще всего в ДТП попадают владельцы автомобилей Volvo, Audi и BMW.

По статистике страховой компании, в 64% случаев виновниками аварий становились мужчины. Самой аварийной категорией водителей являются россияне в возрасте 30-39 лет, на которых приходится 22,5% всех аварий.

С начала года больше всего ДТП было зафиксировано в Москве, Краснодарском крае, Московской области, Новосибирской области, Ростовской области, уточнили в ВСК.

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