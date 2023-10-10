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Китайский автомобильный стартап обанкротился из-за финансовых трудностей

Производитель электромобилей WM Motor объявил о своем банкротстве

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Depositphotos

Китайский стартап по производству электромобилей WM Motor обанкротился на фоне сложных рыночных условий. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что компания WM Motor, поддерживаемая технологическим гигантом Baidu Inc., в последние месяцы сталкивалась с финансовыми трудностями. Проблемы возникли на фоне пандемии коронавируса, а также в связи с ростом цен на сырье и острой нехваткой чипов.

Компания планирует продолжить регулярное обслуживание своих автомобилей более чем в 100 дилерских центрах по всему Китаю. О дальнейшей судьбе бренда пока ничего не известно.

До этого стало известно, что гибридные и электрические минивэны Voyah Dream получат на российском рынке новую богатую комплектацию First с четырьмя посадочными местами. Цена новой версии не называется.

Ранее сообщалось, что китайский автопроизводитель Haopin показал суперкар SSR в стиле Ferrari.

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