В России будут выпускать машины новой китайской автокомпании

На территории РФ будет организовано производство автомобилей китайской автокомпании Jetour. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор Jetour Auto по международным рынкам Джек Чэнь. По словам собеседника, помимо сборки планируется наладить и научные работы с привлечением российских инженеров.

«Как я уже сказал, мы уделяем большое внимание российскому рынку, в том числе учитываем тот интерес, который существует со стороны российских водителей. В данном случае мы, конечно, планируем не только поставку автомобилей, но и последующую их сборку, локализацию, а также проведение соответствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) вместе с российскими коллегами, в том числе используя здесь силы местных специалистов», — рассказал в интервью «Газете.Ru» Чэнь.

Собеседник подчеркнул, что речь может идти о различных формах сотрудничества – приобретении собственного завода из числа существующих в РФ или о контрактной сборке.

В конце сентября Jetour представил в России кроссовер X70 Plus. Автомобиль оснащен бензиновым турбоагрегатом 1.6 (190 л.с.). Мотор агрегатируется с семиступенчатым «роботом», в России машины доступны только с передним приводом.

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