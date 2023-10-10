Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России будут выпускать машины новой китайской автокомпании

Китайская автокомпания Jetour будет производить автомобили на территории России

close
100%
autohome.com.cn

На территории РФ будет организовано производство автомобилей китайской автокомпании Jetour. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор Jetour Auto по международным рынкам Джек Чэнь. По словам собеседника, помимо сборки планируется наладить и научные работы с привлечением российских инженеров.

«Как я уже сказал, мы уделяем большое внимание российскому рынку, в том числе учитываем тот интерес, который существует со стороны российских водителей. В данном случае мы, конечно, планируем не только поставку автомобилей, но и последующую их сборку, локализацию, а также проведение соответствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) вместе с российскими коллегами, в том числе используя здесь силы местных специалистов», — рассказал в интервью «Газете.Ru» Чэнь.

Собеседник подчеркнул, что речь может идти о различных формах сотрудничества – приобретении собственного завода из числа существующих в РФ или о контрактной сборке.

В конце сентября Jetour представил в России кроссовер X70 Plus. Автомобиль оснащен бензиновым турбоагрегатом 1.6 (190 л.с.). Мотор агрегатируется с семиступенчатым «роботом», в России машины доступны только с передним приводом.

Ранее стали известныцены на новый «Москвич 6».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий