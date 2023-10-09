На российский рынок выйдет новая версия Voyah Dream

Гибридные и электрические минивэны Voyah Dream получат на российском рынке новую богатую комплектацию First с четырьмя посадочными местами, сообщается в релизе Voyah, поступившем в «Газету.Ru». Автомобили доступны для предзаказа.

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В заднем ряду автомобиля установлены два отдельных кресла, сравнимых по комфорту с теми, которые применяются в первом классе авиалайнеров. Они оснащены подогревом, подставками для ног, вентиляцией и функцией массажа. Компоновка салона позволяет использовать его в качестве мобильного офиса. Сдвижные задние двери Voyah Dream снабжены электроприводом.

В автомобиле предусмотрена улучшенная шумоизоляция, трехзонный климат-контроль, встроенный холодильник, три экрана мультимедиа, а также аудиосистема с 12 динамиками. Voyah Dream First оснащается пневмоподвеской и полным приводом. На российском рынке автомобиль представлен с гибридной и электрической силовыми установками. Цена новой версии не называется.

Ранее к российским дилерам поступили новые Geely Coolray.