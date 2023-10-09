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Сильно заниженная Lada не смогла тронуться на дороге в Челябинске

В Челябинске сняли на видео, как заниженный ВАЗ застрял на проезжей части

В Челябинске автомобиль «ВАЗ-2107» с заниженной подвеской не смог тронуться и застрял посреди проезжей части. Сотрудники ГИБДД оштрафовали его водителя за несколько нарушений, сообщает 74.ru со ссылкой на пресс-службу областной ГИБДД.

На 22-летнего водителя составили четыре административных протокола. Инспекторы выяснили, что автомобиль снят с учета в связи с продажей и на него не оформлена страховка ОСАГО. Кроме того, тонировка стекол ВАЗа не соответствовала установленным нормам, а на стекле присутствовала наклейка «инвалид», помещенная туда без оснований.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Челябинск с огоньком», видно, что водитель пытается тронуться с места на мокром асфальте. Автомобиль буксует, но уехать ему не удается. Колеса Lada за счет занижения подвески скрыты в арках. У передних колес сильно изменен развал.

Ранее в Химках водитель на красном Mercedes-Benz врезался в винный магазин.

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