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Названы массовые автомобили, с которыми россияне не хотят расставаться

«Автотека»: водители Kia реже всего меняли машины в 2023 году

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Аналитики сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» провели исследование (есть у «Газеты.Ru») и выяснили, какие автомобили массового сегмента в возрасте 3-5 лет реже всего меняли автовладельцы в 2023 году.

Так, наиболее лояльными к своим машинам оказались владельцы марок Kia, Hyundai, Volkswagen, Renault, Toyota и Skoda, далее идут Nissan, Ford, Mazda и Mitsubishi (подробнее см. инфографику).

Реже всего в 2023 году с машинами массового сегмента расставались владельцы Hyundai Creta. Не высока доля продаж свежих автомобилей у обладателей Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Lada Largus, Kia Optima, Kia Sportage, Kia Rio, X-Line и Lada Vesta Cross.

Ранее стало известно, когда начнутся продажи спортивной версии Lada Vesta Sportline.

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