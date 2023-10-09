Названы массовые автомобили, с которыми россияне не хотят расставаться

Аналитики сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» провели исследование (есть у «Газеты.Ru») и выяснили, какие автомобили массового сегмента в возрасте 3-5 лет реже всего меняли автовладельцы в 2023 году.

Так, наиболее лояльными к своим машинам оказались владельцы марок Kia, Hyundai, Volkswagen, Renault, Toyota и Skoda, далее идут Nissan, Ford, Mazda и Mitsubishi (подробнее см. инфографику).

Реже всего в 2023 году с машинами массового сегмента расставались владельцы Hyundai Creta. Не высока доля продаж свежих автомобилей у обладателей Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Lada Largus, Kia Optima, Kia Sportage, Kia Rio, X-Line и Lada Vesta Cross.

Ранее стало известно, когда начнутся продажи спортивной версии Lada Vesta Sportline.