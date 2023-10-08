Названы самые популярные автомобили Geely в России

Продажи автомобилей китайской марки Geely в России в сентябре 2023 года выросли в 3,3 раза по сравнению с таким же месяцем прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За 9 месяцев 2023 года на российском рынке было продано 59 тыс. 024 кроссоверов и внедорожников Geely, что в 3,6 раза выше показателя за аналогичный период 2022-го. В результате Geely заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России.

Самой популярной моделью Geely в России в сентябре стал компактный кроссовер Coolray с показателем 3 тыс. 214 автомобилей (рост в 2,3 раза). Второе место занял кроссовер Geely Monjaro — продано 2 тыс. 863 машины. Третье место у кроссовера Geely Atlas Pro – 1 тыс. 659 проданных автомобилей (рост в 2,2 раза).

До этого Geely китайская компания Geely распространила изображения нового седана Galaxy E8. Автомобиль будет представлен в IV квартале 2023 года.

Ранее сообщалось, что цены на все модели Geely в России выросли на 10-25 тысяч рублей.