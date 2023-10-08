Большинство россиян поддержали введение штрафов за пьяную езду на самокатах

Почти 80% россиян поддерживают введение штрафа за нетрезвое вождение электросамоката, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса Superjob.

«77% россиян поддерживают инициативу. Против только каждый девятый (11%)», — указано в исследовании.

Штрафные санкции за пьяное вождение средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов, поддерживают чаще женщины, чем мужчины — 86% против 70%.

Законопроект о штрафах за нетрезвое вождение СИМ подготовили в Совете Федерации — сенаторы предлагают внести изменения в КоАП, добавив соответствующие штрафы. Их размер предполагается определить в 30 тыс. рублей как максимальное значение штрафа и 20 тыс. рублей — как минимальный штраф.

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