Стартовало производство кроссоверов Neta X

Китайский производитель электромобилей Hozon Auto начал выпуск новой модели Neta X. Об этом сообщает AutoHome.

Длина кроссовера составляет 4619 мм при колесной базе 2770 мм. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 163 л.с., максимальная скорость составляет 150 км/ч.

В интерьере Neta X 80% поверхности имеет кожаную отделку. Кроссовер получил цифровую приборную панель диагональю 9 дюймов и «парящий» 16-дюймовый экран мультимедиа-системы, за работу которой отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8155.

close 100% autohome.com.cn

Сейчас в модельный ряд компании входят три кроссовера (Aya, U и V), а также седаны S и GT. До 2025 году Hozon Auto планирует представить три новых модели.

Ранее Volkswagen привез на Женевский автосалон новый Tiguan R-Line.