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Daihatsu представила, каким станет новый родстер Copen

Daihatsu представит концепт-кар Vision Copen на автосалоне в Токио

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Daihatsu

Компания Daihatsu опубликовала первый изображения концепт-кара Vision Copen, который будет представлен на Токийском автосалоне в конце октября. Об этом сообщает Autohome.

Дизайн концепт-кара схож с моделью Copen первого поколения, который дебютировал в 2002 году. Длина родстера составляет 3835 мм при колесной базе 2415 мм. Автомобиль оснастили двигателем объемом 1,3 литра, показатели которого пока не раскрываются. Привод у родстера задний.

В салоне компактный спорткар получил цифровую приборную панель и экран мультимедиа-системы, сенсорные клавиши и переключатель управления трансмиссией, похожий на рычаг из кабины самолета.

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Daihatsu

Также на мотор-шоу в Японии Daihatsu представит прототипы электрического кроссовера-кабриолета Osanpo, компактного городского электрокара Мо и коммерческой техники.

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