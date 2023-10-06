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Тюменец украл на эвакуаторе BMW, которая долго стояла на парковке

Житель Тюмени присвоил BMW, увидев, что хозяин на ней не ездит

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МВД РФ по Тюменской области

В Тюмени местный житель увез на эвакуаторе чужой кроссовер BMW, который не эксплуатировался длительное время. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Подозреваемого, безработного мужчину 1986 года рождения, полицейские задержали в автосервисе, куда он привез угнанный автомобиль. Похититель успел вскрыть водительскую дверь и капот, заменить аккумулятор и номерные знаки.

«Мужчина признался в содеянном и пояснил, что на протяжении длительного времени, проезжая мимо паркинга, он наблюдал за припаркованной иномаркой, которая, по его мнению, не эксплуатировалась хозяином. С целью похищения кроссовера злоумышленник вызвал эвакуатор, на котором перевез автомобиль на СТО», — отмечается в сообщении полиции.

Автомобиль стоимостью 1,6 млн рублей изъят и будет возвращен владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Она предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Балашихе водитель каршерингового Haval врезался в патрульную Lada ДПС и припаркованные машины.

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