Популярный в России электрокар HiPhi Z получит удешевленную версию

Компания Human Horizons, которая выпускает автомобили под брендом HiPhi в Китае, удешевила свой электрокар Z. Новая базовая версия модели окажется на 18% дешевле, сообщает Carnewschina.com.

Новая версия HiPhi Z под названием City Version поступит в продажу в середине октября и будет стоить 500 тыс. юаней (6,8 млн рублей по курсу на момент публикации), что на 110 тыс. юаней меньше, чем стоила прежняя базовая версия модели. Электрокар удалось удешевить за счет установки менее емкой батареи и отказа от панелей на дверях и бамперах, которые состоят из 4 тыс. светодиодов и способны отображать различные послания или изображения по желанию водителя.

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Длина HiPhi Z составляет 5 метров, автомобиль оснащен 22-дюймовыми колесами и большим 15-дюймовым экраном в салоне. Если более дорогая версия седана способна преодолевать до 705 км на одном заряде батареи, то в новой комплектации запас хода снижен до 535 км. Силовая установка не изменилась и развивает 672 л.с. (820 Нм).

Сейчас в линейку HiPhi помимо седана Z входят кроссоверы X и Y. Модель Z входит в число самых популярных электрокаров в России, которые поставляются путем параллельного импорта, рассказывали дилеры «Газете.Ru».

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