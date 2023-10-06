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Грузовик влетел в машину городской службы на МКАД

На МКАД произошло ДТП с машиной городской службы и другим грузовиком

Грузовик влетел в машину городской службы на МКАД, сообщает РЕН ТВ.

Дептрансом опубликованы кадры аварии. Водитель большегруза не смог затормозить перед идущим впереди «КамАЗом» городских служб. После столкновения машины разбросало по всей проезжей части. Большегруз отлетел в сторону и развернулся — от удара у него смяло бамбер. О пострадавших не сообщалось.

Вчера ночью легковой автомобиль Mercedes столкнулся со стоящим грузовиком «КамАЗ». Автомобиль сильно искорежило, вся передняя часть машины была смята, лобовое стекло разбито вдребезги. Врачи не смогли спасти водителя Mercedes.

4 октября в Башкирии самосвал попал под тепловоз. В результате водителя грузовика доставили в больницу. Больше никто не пострадал.

В Ростовской области из-за столкновения шести автомобилей пострадали пять человек.

30 сентября в Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. Пострадавшие в аварии взрослые отказались от госпитализации, дети доставлены в больницу.

Ранее в «АвтоВАЗе» допустили возможность использования труда заключенных.

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