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Lexus представил обновленный седан LS

В Японии показали обновленный седан Lexus LS

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Shutterstock

Компания Lexus обновила седан LS. Об этом сообщает motor1.com. Машина была представлена в Японии.

Автомобиль получил более жесткие задние амортизаторы для более комфортной езды. В салоне появилась 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Кроме этого, спереди и сзади машина теперь оснащена видеорегистраторами. Кроме того, в пакет помощи водителю на дороге добавлена система движения в заторах на скорости до 40 км/ч.

Обновленный Lexus LS оснащается двигателем объемом 3,5 л и мощностью 422 л.с. Также доступна версия с гибридной силовой установкой с отдачей 299 л.с.

До этого стало известно, что тюнинг-ателье Arctic Trucks представило в России доработанную версию китайского внедорожника Tank 300. Базовая стоимость тюнинг-комплекта, в которую входит 75 элементов, составляет 1,2 млн руб. Стоимость готового автомобиля — 5,3 млн руб. Гарантия на машину составляет три года или 150 тыс. км.

Кроме того, Skoda показала в Берлине Kodiaq второго поколения. Как и предшественник, новый Kodiaq доступен в пяти- и семиместном исполнениях. Продажи в Европе стартуют в начале 2024 года.

Ранее сообщалось, что Chery анонсировала обновление кроссоверов 7 Pro Max и 8 Pro Max.

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