«АвтоВАЗ» показал новую версию Lada Vesta

Компания «АвтоВАЗ» представила новую версию Lada Vesta под названием Sportline, сообщает предприятие. Модель можно будет купить в кузове седан и универсал.

Автомобиль получил новый обвес с красным горизонтальными вставками, спойлер, выхлопную систему с двумя патрубками, антенну на крыше, 17-дюймовые диски и черную крышу. В салоне установлены спортивные сиденья, 10,4-дюймовый сенсорный дисплей, как у автомобилей Tesla, трехспицевое рулевое колесо, цифровая приборная панель, мультимедийная система Lada Enjoy Pro.

Версия Lada Vesta Sportline оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 118 л.с. Также модель получила перенастроенную подвеску. Максимальная скорость новинки — 190 км/ч. До 100 км/час седан может разогнаться за 10,9 с.

До этого стало известно, что в России начались продажи тюнингованного внедорожника Tank 300 за 5,3 млн рублей. Базовая стоимость тюнинг-комплекта, в которую входит 75 элементов, составляет 1,2 млн руб. Стоимость готового автомобиля — 5,3 млн руб. Гарантия на машину составляет три года или 150 тыс. км.

Ранее сообщалось, что автомобили BAIC в России подорожали на 71-291 тыс. рублей.