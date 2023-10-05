В России резко подорожали автомобили BAIC

Китайский автопроизводитель BAIC увеличил цены на весь модельный ряд, представленный в России. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов марки.

Прибавка в цене для собираемого в Калининграде седана U5 составила 136-206 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Автомобиль в базовой версии с мотором 1,5 и механической трансмиссией стоит после подорожания 2,05 млн рублей против прежних 1,84 млн рублей.

Компактный кроссовер X35 подорожал на 71-131 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Кроме того, он лишился базовой версии Fashion A. Цена более крупного BAIC X55 в базовой комплектации Comfort выросла на 195 тыс. рублей, до 2,95 млн рублей. В версии Elite он подорожал еще сильнее — на 251 тыс. рублей.

Рекордсменом по подорожанию в модельном ряду BAIC стал рамный внедорожник BJ40: в начале октября он вырос в цене на 291 тыс. рублей и предлагается за 4,35 млн рублей.

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