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Названа стоимость тюнингованного внедорожника Tank 300

В России начались продажи тюнингованного внедорожника Tank 300 за 5,3 млн рублей

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Arctic Trucks

Тюнинг-ателье Arctic Trucks представило в России доработанную версию китайского внедорожника Tank 300.

Внешне тюнингованный внедорожник можно отличить от стандартного по расширителям колесных арок и шинам диаметром 35 дюймов. У такого Tank 300 дорожный просвет увеличен почти на пять сантиметров (до 272 мм), а углы въезда и съезда — на 7 и 8%. Кроме того, автомобиль оборудован усиленной подвеской. Двигатель и коробка передач остались прежними: в движение Tank 300 от Arctic Trucks приводит бензиновый мотор объемом 2,0 л и мощностью 220 л.с. в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — полный.

Базовая стоимость тюнинг-комплекта, в которую входит 75 элементов, составляет 1,2 млн руб. Стоимость готового автомобиля — 5,3 млн руб. Гарантия на машину составляет три года или 150 тыс. км.

До этого Skoda представила в Берлине Kodiaq второго поколения. Как и предшественник, новый Kodiaq доступен в пяти- и семиместном исполнениях. Продажи нового Skoda Kodiaq в Европе стартуют в начале 2024 года.

Ранее сообщалось, что Chery анонсировала обновление кроссоверов 7 Pro Max и 8 Pro Max.

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