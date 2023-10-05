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Mazda обновила родстер MX-5

В Японии представлена обновленная Mazda MX-5

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Mazda

Mazda представила обновленную версию родстера MX-5 для японского рынка. Автомобиль получил новые фары и более мощный двигатель, сообщает Motor1.

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Mazda

В светодиодные фары автомобиля 2024 модельного года интегрированы дневные ходовые огни. Задние фонари стали полностью светодиодными, включая указатели поворота. Решетка радиатора была модифицирована для установки радара адаптивного круиз-контроля. Также автомобиль получил колеса нового дизайна посадочным диаметром 16 и 17 дюймов.

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Mazda

Также у MX-5 появилась современная медиасистема с 8-дюймовым экраном, ранее установленная на кроссовере CX-3. Инженеры доработали электроусилитель руля и внедрили асимметричный дифференциал повышенного трения. Двигатель 1,5 стал мощнее на 4 л.с.

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