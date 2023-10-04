В Москве адвокат случайно обнаружила GPS-трекер на своей машине

В Москве адвокат обнаружила под своей машиной следящее устройство. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что 3 октября адвокат Марина привезла свой Land Rover в сервис. Автомобиль подняли, и автослесари заметили на днище устройство, которое было прикреплено к автомобилю с помощью магнита. Оно выполняло функции GPS-трекера.

Марина считает, что устройство могли прицепить из-за ее профессиональной деятельности. Женщина подозревает бывшего мужа своей нынешней клиентки, с которым сейчас идет бракоразводный процесс. В сервис, где нашли устройство, вызвали полицию. После находки Марина решила проверить автомобили своих близких — женщина не исключает, что за ними тоже могут следить.

До этого в московском автосервисе прилипший к днищу автомобиля Toyota пакет спутали с самодельным взрывным устройством. Каким образом он оказался прикреплен к внедорожнику, неизвестно.

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