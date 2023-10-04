Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве адвокат случайно обнаружила GPS-трекер на своей машине

Baza: в Москве под машиной женщины-адвоката нашли шпионское устройство

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Baza»

В Москве адвокат обнаружила под своей машиной следящее устройство. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что 3 октября адвокат Марина привезла свой Land Rover в сервис. Автомобиль подняли, и автослесари заметили на днище устройство, которое было прикреплено к автомобилю с помощью магнита. Оно выполняло функции GPS-трекера.

Марина считает, что устройство могли прицепить из-за ее профессиональной деятельности. Женщина подозревает бывшего мужа своей нынешней клиентки, с которым сейчас идет бракоразводный процесс. В сервис, где нашли устройство, вызвали полицию. После находки Марина решила проверить автомобили своих близких — женщина не исключает, что за ними тоже могут следить.

До этого в московском автосервисе прилипший к днищу автомобиля Toyota пакет спутали с самодельным взрывным устройством. Каким образом он оказался прикреплен к внедорожнику, неизвестно.

Ранее сообщалось, что под Нижним Новгородом взорвался автомобиль писателя Захара Прилепина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий