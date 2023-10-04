В МВД подтвердили сбой в работе системы ГИБДД

В работе информационных ресурсов межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции произошел технический сбой. Об этом заявили в МВД России.

Из-за неполадок увеличено время предоставления госуслуги по регистрации транспортных средств. В МВД попросили граждан воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) в ближайшие часы. Специалисты профильных подразделений МВД России работают над устранением причин сбоя, о возобновлении работы ведомство пообещало объявить дополнительно.

«Все обратившиеся граждане смогут получить требуемые им государственные услуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы «до последнего клиента», — говорится в сообщении.

Как сообщал Telegram-канал Baza, крупный сбой в отечественной системе ФИС ГИБДД, которую используют для постановки машин на учет, произошел 3 октября. В МРЭО собираются большие очереди из автомобилистов.

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