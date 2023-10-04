Автомобиль ДПС попал в аварию в Башкирии, пострадали два человека

В Башкирии в результате дорожно-транспортного происшествия с автомобилем ДПС пострадали два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел на трассе недалеко от города Белебей.По данным канала, универсал Lada Kalina лоб в лоб столкнулся с автомобилем ДПС. Судя по видео, от удара полицейская машина вылетела в кювет. В аварии пострадали водители обеих машин. Об их состоянии не сообщается.

По предварительным данным, причиной ДТП стали плохие погодные условия. На трассе в районе столкновения был плотный туман, из-за которого была ограничена видимость.

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