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Стало известно, сколько китайских автокомпаний работает в России

РОАД: более 20 китайских автобрендов вышли на рынок России

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Jaecoo

Количество китайских автокомпаний, которые официально представлены в России, к октябрю 2023 года превысило два десятка. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД).

По словам собеседника, в будущем году на российском авторынке появятся новые автобренды из КНР.

«Уже два десятка брендов представлены на рынке, и это не предел. Ведь в самом Китае брендов больше ста», — сказал официальный представитель РОАД.

Так, в сентябре в России дебютировал бренд Jaecoo с моделью J7, в августе калининградский завод «Автотор» запустил сборку автомобилей JMC (сейчас их срочно переименовывают из-за риска санкций), в июне в РФ начались продажи кроссоверов Jetour, Livan и BAIC, в мае на рынок официально вышел премиум-бренд Hongqi и пикапы бренда GWM. В начале года в стране запустили продажи внедорожников Tank и седанов Kaiyi.

Ранее в России началась госпроверка Hyundai и Kia из-за риска пожаров.

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